Vague de chaleur : comment éviter la déshydratation ?

Alors qu'une nouvelle vague de chaleur qui s'installe en France depuis ce lundi, attention à la déshydratation ! Il faut notamment rester vigilant pour les enfants, les personnes âgées et les travailleurs en extérieur. Voici les conseil du docteur Jimmy Mohammed, médecin généraliste, invité sur franceinfo ce lundi.

Trois publics à risque

Au fur et à mesure de la vague de chaleur, nous sommes de plus en plus déshydratés. "Si l'épisode caniculaire se prolonge tel que c'est le cas, au deuxième, troisième, ou quatrième jour, on épuise toutes nos réserves en eau si elles n'ont pas été compensées", explique Jimmy Mohammed.

Trois catégories de personnes sont particulièrement à risque. "Premièrement, les enfants qui vont dépendre des adultes pour l'hydratation. Et c'est d'autant plus vrai chez les nourrissons qui ne vont pas exprimer leur sensation de soif. Deuxième catégorie : les personnes âgées qui ont un peu moins de réserves, qui ont besoin d'autant d'eau que nous, les adultes, qui perdent la sensation de soif et qui ne vont pas boire systématiquement. Ce sont celles qui sont le plus à risque de déshydratation. Et il y a les travailleurs de force, ceux qui sont en extérieur, qui vont subir la canicule et continuer de faire de l'activité physique", détaille le médecin généraliste.

Comment éviter la déshydratation ?

Si vous avez soif, c'est probablement que vous êtes déjà déshydraté. "La soif est un signal tardif de déshydratation. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour commencer à boire", prévient le docteur Jimmy Mohammed. L'idéal ? "Boire un ou deux verres toutes les heures, en particulier si vous êtes en train de faire quelque chose à l'extérieur." En effet, "toute activité physique doit être compensée par de l'hydratation."

Pour vous hydrater, pensez aussi à l'alimentation : mangez en quantité suffisante des plats légers et riches en eaux, comme des fruits et des légumes, des yaourts ou des sorbets. "Profitez des fruits et des légumes qui sont composés d'eau, comme de la tomate, de la pastèque, du melon, de l'orange, du concombre. Tous ces aliments sont composés à plus de 90% de leur poids en eau. C'est une façon de s'hydrater de façon directe."

Pour rester hydraté, il faut aussi tout simplement éviter de transpirer. Si possible, on reste donc à l'intérieur ou dans un lieu climatisé. "Pour le confort des employés, il est inutile de les forcer à mettre des manches longues. C'est désagréable. On va transpirer. Et lorsque l'on transpire, c'est là que l'on s'expose à de la déshydratation. Acceptons d'aller au travail en tee-shirt, en short. On ira mieux, on sera tout aussi productif", plaide le généraliste. On évite aussi le sport : "On essaye si possible de ne pas faire trop d'activité physique. Ce n'est pas le moment. Le joggeur du dimanche, il peut attendre dix jours. On reste tranquille à la maison."

Faut-il boire chaud ou froid ?

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, "boire très froid est contreproductif", explique le médecin. "Lorsque vous buvez très froid, vous avez des thermorécepteurs dans le corps humain qui vont dire, 'la température corporelle est en train de chuter brutalement, il faut se réchauffer'". Vos température va donc augmenter. Par ailleurs, "c'est assez douloureux de boire très froid. Cela donne mal au ventre. Il y a une petite vasoconstriction des vaisseaux sanguins. C'est pour cela que les enfants ont mal au ventre quand ils consomment de la glace."

Mieux vaut donc se tourner vers une eau à température ambiante, voire pourquoi pas un thé ! "Un thé très chaud permet de transpirer tout d'un coup. Vous avez un coup de chaud, ce coup de chaud vous fait évacuer de la chaleur puisque vous allez transpirer", indique Jimmy Mohammed.

"Et attention aux faux amis, comme l'alcool qui va déshydrater, les boissons gazeuses sucrées qui vont déshydrater", rappelle-t-il.