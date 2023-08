Vague de chaleur : dans l'Indre et le Cher, à quoi faut-il s'attendre ?

Les températures devraient fortement grimper dans l'Indre et le Cher ces prochains jours, pour avoisiner possiblement les 35°, voire 36°, en début de semaine prochaine. Un dôme de chaleur se constitue progressivement sur la France. La Première ministre Élisabeth Borne a réunit une cellule interministérielle de crise consacrée à ce sujet, ce jeudi 17 août. Dans quelle mesure le Berry sera-t-il touché par cette vague de chaleur ? On fait le point avec l'association Météo Centre, basée à Châteauroux, qui a notamment pour vocation d'expliquer les phénomènes météo au grand public.

Des températures au delà des normales de saison

Les températures attendues se situent bien au delà des normales de saison dans la région Centre. Les températures maximales des normales pour un mois d'août (période de référence : 1991-2020) se situent entre 25 et 26°, précise l'association Météo Centre. On devrait grimper 10° au dessus de cette référence, avec un pic de chaleur attendu en début de semaine prochaine. Selon le président de l'association Météo Centre, Olivier Renard, ce vendredi 18 août on pourrait enregistrer entre 33 et 35°, avant de redescendre un petit peu samedi, puis de remonter à partir de dimanche. Si le sud-est et l'est de la France sont quasiment sûrs de connaître un épisode de canicule, c'est moins certain en région Centre et en Berry (il faut pour parler de canicule que les températures ne redescendent pas sous un certain seuil pendant plusieurs jours d'affilée).

Olivier Renard souligne l'aspect tardif de cette vague de chaleur : "On est très au dessus des normales, et ce qui rend cet épisode encore plus rare, c'est qu'en fait on va avoir un épisode après le 15 août. C'est très très peu fréquent. Depuis 2011 [date de création de Météo Centre] j'ai pas mémoire vraiment fin août d'un épisode qui a l'air aussi intense, et aussi durable". En effet, au niveau national, Météo France évoque l'un des épisodes de chaleur les plus tardifs jamais enregistrés. Seul avantage : les journées sont plus courtes en aout, ce qui limite le réchauffement en journée. Si cet épisode était survenu en juin ou juillet, "on aurait pu s'attendre à un épisode beaucoup plus intense, avec des températures qui là auraient peut-être largement dépassé les 35°" détaille le président de l'association Météo Centre.

Un été qui sera probablement au dessus de la moyenne pour les températures

Vous aviez peut-être l'impression que le mois de juillet avait été plus frais que d'habitude, mais il n'en est rien, assure Olivier Renard : "Ca va peut-être choquer certaines personnes, mais on est quand même au dessus des normes en fait". Bourges a ainsi enregistré une température moyenne de 21,1° pour le mois de juillet 2023, ce qui se situe 0,6° au dessus des normes de saison, selon Météo Centre. À Châteauroux, cette moyenne est de 20,7° pour 2023, quasiment dans les normes (0,3° au dessus).

Ce qui pu donner cette impression "psychologique" de fraîcheur au mois de juillet, c'est peut-être le comparatif avec le mois de juin juste avant. Celui-ci a en effet été particulièrement chaud (+3° en moyenne en Berry).

Au global, sauf énorme surprise en toute fin de saison, l'été dans l'Indre et le Cher devrait à nouveau afficher des températures moyennes au delà de la norme. Un phénomène de réchauffement qui, si on élargit la focale, se vérifie sur une bonne partie de l'année. Il fait aujourd'hui en moyenne aussi chaud à Châteauroux qu'il y a 30 ans à Agen, dans le sud-ouest (normale climatique d'Agen sur la période 1961-1990).