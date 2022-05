Vague de chaleur : des records de températures battus dans le Poitou ce mercredi

On a largement dépassé les 30°C ce mercredi dans le Poitou, victime, comme tout le pays d'une importante et inhabituelle vague de chaleur. Comme ce fut déjà le cas mardi, des records de chaleur ont été battus par endroit. Météo France relève ainsi 32°C au plus chaud de la journée à La Trimouille, tout à l'est du département, à la limite de l'Indre, 31, 7°C à Montmorillon et à Availle-Limousine dans le sud-Vienne.

"On est 10 à 12° au dessus des normales saisonnières"- Michèle Ravier prévisionniste Météo France

Cette vague de chaleur est exceptionnelle concède Météo France et les orages de la nuit ne devraient que peu rafraichir l'atmosphère. Ce jeudi, le soleil brillera à nouveau et fera encore grimper le mercure dans les mêmes proportions. Samedi devrait marquer le prochain pic de chaleur.