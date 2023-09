Vague de chaleur : des températures record attendues en Dordogne pour un début septembre

"On a déjà des températures de 10° au-dessus des normales", en cette fin de matinée lundi 4 septembre, annonce Météo France. Le service météorologique a placé la Dordogne en vigilance jaune à la canicule pour ce lundi après-midi, et pour la journée de mardi. On ne devrait pas revivre une nouvelle canicule comme à la mi-août, mais plutôt une "vague de chaleur" sur le Périgord cette semaine.

Météo France s'attend à battre des records de température sur la période du début de mois de septembre en Dordogne, qui sont pour l'instant de 35° à Brantôme et Thenon, et 37,5 degrés à Bergerac et 38° degrés aux Eyzies en 2005. Ils pourraient être battus dans la journée.

La poussière du Sahara pour atténuer la chaleur

Mais c'est surtout dans le nord du département qu'il devrait faire le plus chaud. C'est parce qu'un nuage de poussières du Sahara arrive dans le Bergeracois, la Double et le Landais. Il pourrait donner un aspect laiteux au ciel et protéger un peu de la chaleur au sol.

La nuit prochaine, de lundi à mardi, Météo France prévoit seulement 15° à Bergerac, un thermomètre qui descend quand même assez bas et devrait nous protéger d'une véritable canicule.