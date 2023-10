Vague de chaleur en Gironde : encore des records de températures

33,5 à Cazaux un 1er octobre, c'est du jamais vu ! Le dernier record datait de 40 ans et ne dépassait pas les 32,2 degrés ! Il n'avait jamais fait si chaud Bordeaux en octobre non plus, 32,5° relevés par Météo France. L'automne a débuté mais l'été persiste, symbole d'un changement climatique qui multiplie les phénomènes extrêmes et tardifs. "Ce n'est même pas l'été indien, c'est encore l'été!", résume Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France. "Cela rebat les cartes de la climatologie du mois d'octobre dans le Sud-Ouest." Certaines maximales ont dépassé de plus de 10 degrés les normales de saison.

Ce lundi, une nouvelle poussée du thermomètre est attendue avec 32 à 34 degrés dans le Centre et le Sud-Ouest. Une chaleur remarquable qui est conforme aux observations des climatologues selon lesquelles le changement climatique d'origine humaine augmente non seulement la sévérité des canicules mais aussi leur précocité ou leur survenue tardive.

Les activités humaines doivent s'adapter à cette nouvelle donne, sur le littoral atlantique la surveillance des plages, habituellement limitée aux mois d'été, est de plus en plus requise hors saison. "C'est un gros enjeu" selon Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, qui dépense 600.000 euros par an pour sécuriser la baignade et va étendre la surveillance jusqu'à la Toussaint. La municipalité a rouvert certains postes de secours ce week-end pour "absorber le nombre de personnes" venues "profiter d'une eau à 22 degrés et d'une température de plus de 30 degrés", explique l'élu (MoDem), jugeant "inquiétant" de voir une eau aussi chaude à cette période.

La surveillance pourrait à nouveau être requise le week-end prochain : après le passage d'une perturbation atlantique mardi, les conditions anticycloniques devraient se réinstaller par la suite, avec "très probablement un nouveau week-end estival" les 7 et 8 octobre, selon Olivier Proust.