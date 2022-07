Vague de chaleur en Indre-et-Loire : à quelles températures faut-il s'attendre ?

L'Indre-et-Loire n'échappe pas à la vague de chaleur qui s'abat sur la France. A partir de ce lundi 11 juillet - et pour au moins huit jours - les températures vont monter crescendo dans notre département. Les maximales pourraient même atteindre 42 degrés le lundi 18 juillet, selon les données de Météo-France. Voici les prévisions de température jour par jour :

Mardi 12 juillet

Une moyenne de 31 à 33 degrés l'après-midi, avec des maximales de 35 degrés attendues dans les secteurs de Tours, Amboise, Neuillé-Pont-Pierre et Richelieu. Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures seront comprises entre 18 et 20 degrés.

Mercredi 13 juillet

On reste dans des écarts similaire, entre 32 et 34 degrés sur l'ensemble du département avec cependant des maximales à 36 degrés voire même 37 degrés dans le bourgueillois et le lochois. La nuit de mercredi à jeudi sera plus chaude que la précédente avec un thermomètre compris entre 20 et 24 degrés (Sainte-Maure-de-Touraine et Richelieu notamment).

Jeudi 14 juillet

Le thermomètre se stabilise pour ce jour de fête nationale, avec des températures comprises comme la veille entre 32 et 34 degrés. Les maximales attendues seront de 36 degrés pour le Sud-Touraine. La nuit de jeudi à vendredi perdra quelques degrés, il fera entre 19 degrés au nord du département et 22 degrés au sud.

Vendredi 15 juillet

Légère baisse avec un thermomètre compris entre 30 et 31 degrés sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire. Les maximales ne dépasseront pas les 33 degrés selon Météo-France. La nuit, les températures seront comprises entre 19 et 21 degrés.

Samedi 16 juillet

Ca remonte ! Entre 31 et 32 degrés, avec des pointes attendues à 35 degrés voire même 36 degrés (Descartes, Saint-Nicolas-de-Bourgueil). La nuit de samedi à dimanche sera difficilement supportable avec des températures situées entre 21 et 22 degrés.

Dimanche 17 juillet

C'est là que la canicule va vraiment se faire ressentir. Entre 36 et 38 degrés en moyenne sur le département, avec des maximales pouvant atteindre les 41 degrés à Langeais, Preuilly-sur-Claise ou encore Loches. La nuit de dimanche à lundi sera difficile avec des températures allant de 24 à 26 degrés.

Lundi 18 juillet

Il fera déjà 24 degrés le matin. L'après-midi, le thermomètre va grimper, allant de 38 à 40 degrés selon Météo-France (indice de confiance de 3/5). Des pointes à 42 degrés sont attendues à Sainte-Maure-de-Touraine, Descartes ou Saint-Nicolas-de-Bourgueil).

La semaine prochaine ne devrait pas connaître de chute brutale des températures. Le thermomètre devrait se stabiliser autour des 30 degrés selon les données de Météo-France.