Vague de chaleur en Mayenne : les courses hippiques du Pertre avancées au dimanche matin le 17 juillet

La Société des Courses du Pertre a décidé d'avancer l'horaire de ses courses ce dimanche 17 juillet 2022. Les fortes chaleurs annoncées pour la fin de semaine auront des conséquences sur les chevaux et les spectateurs.

En raison de l'épisode caniculaire prévu sur l'ensemble de la semaine en Mayenne, la Société des Courses du Pertre a décidé d'avancer au matin ses courses dans l'hippodrome. Ainsi, la journée débutera à 9h le dimanche matin pour s’achever avant 13h. "Cette décision a été prise par un souci évident du bien-être animal et de la nécessité d’offrir les meilleures conditions de courses possibles aux nombreux chevaux engagés" précise l'organisation dans un communiqué.

Entre 2 et 3.000 spectateurs attendus

Sept courses sont prévues ce dimanche à l'hippodrome du Pertre : deux steeple-chases, deux cross-country et trois courses de trot-attelé. En revanche pour le public, les conditions d'accueil ne changent pas. Ils pourront trouver sur place de la restauration, des animations et les buvettes, tout comme le pari mutuel. Entre 2.000 et 3.000 spectateurs sont attendus sur place dimanche.