Vague de chaleur en Normandie : on ne battra pas de record cette année

La température va grimper, en cette fin de semaine, sur la Seine-Maritime et l'Eure. Météo France annonce des températures qui vont avoisiner les 39 degrés à Rouen ce samedi. Elles resteront élevées jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Pour autant, on ne devrait pas battre de record.

Comme dans toute la France, il va faire très chaud ce week-end en Seine-Maritime et dans l'Eure. Les deux départements ont été placés en vigilance orange ce jeudi. Et pour cause, Météo France annonce des températures qui pourront aller jusqu'à 39 degrés dans les terres, au niveau de Rouen.

On ne battra pas les records de 2019

Les minimales, elles, ne descendront pas en-dessous de 18 degrés, et ces deux facteurs combinés expliquent que l'on parle bien de canicule. Seul oasis, tout relatif, de fraîcheur : la côte, où les températures affichent de manière quasi systématique quatre à cinq degrés de moins que dans les terres.

"On se situe dans les mêmes valeurs que lors de la canicule de 2003, précise Thomas Courmont, prévisionniste à Météo France. Sur Évreux, on avait eu 38 degrés, tout comme sur Rouen, donc on est sur la même échelle. En revanche, l'an passé, on avait battu tous les records : la température était montée à 41,3 degrés à Rouen et 41,9 degrés à Évreux. Ce ne sera pas le cas cette année !"

Dans tous les cas, il convient de rester prudent, s'hydrater régulièrement et se couvrir du soleil. Sans oublier de se soucier des plus vulnérables d'entre nous.