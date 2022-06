Vague de chaleur : "il faut s'attendre à un été chaud et sec" en Picardie, prévient un météorologue

"On va dépasser les 36 degrés samedi, voire un peu plus localement, ce sont des températures préoccupantes", s'inquiète sur France Bleu Picardie ce mercredi Patrick Marlière, prévisionniste et directeur d'Agate Météo. Le météorologue prédit que ces températures si tôt dans l'année annoncent un été chaud.

On devrait localement dépasser les 36 degrés samedi dans la Somme, prédit le météorologue Patrick Marlière. Un épisode de chaleur "préoccupant", estime-t-il même si "on ne pas parler de canicule" pour le moment. "On pourrait rester à une vigilance jaune à la chaleur, mais peut-être pas en vigilance rouge, si les températures restent en dessous des 20 degrés la nuit", prédit-il.

Un été très chaud en Picardie

"Les modèles météos saisonniers s'engagent à annoncer de nouvelles vagues de chaleur, prévient Patrick Marlière. Il y aura vraisemblablement de nouveaux épisodes de ce type au cours du mois de juillet. On va vers un été chaud et sec."

Enfin le météorologue rappelle qu'"on a déjà eu des épisodes de fortes chaleurs les trois années précédentes", un effet du réchauffement climatique "le bouleversement climatique accentue ces phénomènes et on doit prévoir des épisodes de canicule plus fréquents les années à venir."