Vague de chaleur : l'exception manchoise

Toute la France sous une chape de chaleur en cette fin juillet. Toute la France ? Non ! Une petite bulle de fraîcheur résiste encore et toujours à cette poussée du mercure : la Manche !

Ce jeudi 30 juillet, Météo France annonce des températures autour de 25 degrés sur le littoral du Cotentin, de 28 degrés dans les terres, et plus au sud de la Manche, dans les terres, il est prévu jusqu'à 33 degrés ce vendredi. Le thermomètre va grimper un peu donc mais ça ne va pas durer. La fraîcheur revient dès samedi et contrairement au reste de la France, où on pourra atteindre les 41 degrés, la Manche va rester largement dans les normales, explique Jean-Yves Anquetil prévisionniste à Météo France à Caen : " On va rester dans la moyenne, et ça s'explique par cette situation géographique, la presqu'île du Cotentin entourée de la mer, qui ramène toujours de la fraîcheur, jusqu'à l'intérieur "

"Pour l'instant, on est en ce mois de juillet en dessous des normales de saison "

La Manche va donc avoir deux jours de températures un peu plus chaudes, mais au final la Manche a enregistré un mois de juillet plutôt frais. Par exemple on a en moyenne dix fois 25 degrés dans le secteur de Condé-sur-vire pour un mois de juillet classique, là on est seulement à la moitié. A Saint-Lô on a généralement deux pics au dessus de 30 degrés en juillet, et il n'y en a pas encore eu un seul jusque là. Les températures prévus ces deux jours vont faire remonter un peu la moyenne, mais on restera sans doute légèrement en dessous des normales de saison, en général de 0,1 à 0,5 degrés.

Ce n'est donc pas ce mois de juillet qui laissera des records dans les annales, contrairement à celui de juillet dernier. La région avait enregistré des taux records d'ensoleillement. Chez nos voisins dans l'Orne et le Calvados on devrait atteindre ce jeudi et vendredi, les 35-36 degrés mais là non plus ça ne va pas durer. Du temps plus frais est attendu dès samedi