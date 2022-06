La France se prépare à une vague de chaleur exceptionnelle

Les températures commencent déjà à grimper dans le Sud-Ouest, ce mardi, avant une généralisation des fortes chaleurs à partir du milieu de semaine. Le gouvernement, les collectivités et les entreprises se préparent à cette première vague de chaleur particulièrement précoce, pendant laquelle les températures pourraient atteindre les 40°C.

Réunion entre préfets et Agence régionales de santé

Une réunion a lieu dès ce mardi après-midi entre les préfets et les Agences régionales de santé (ARS) pour "s’assurer que tous les dispositifs sont en place", a indiqué sur Twitter la Première ministre Élisabeth Borne.

Dans son point-presse à l'issue du conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a précisé qu'Elisabeth Borne s'entretiendra avec les directeurs généraux des ARS.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des mesures dans les établissements scolaires et pour les épreuves du bac

Ce lundi soir, le ministère de l'Education a transmis des recommandations pour les premières épreuves écrites du baccalauréat, qui se tiennent ce mardi pour les filières professionnelles et commencent ce mercredi pour les filières générales. Parmi elles, identifier les locaux les plus frais pour "accueillir les élèves dans des espaces préservés de la chaleur" et "s'assurer que les candidats ont à disposition de l'eau potable et/ou leur permettre de sortir de la salle pour se désaltérer".

Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, doit s'entretenir ce mardi après-midi avec les recteurs d'académie. "Nous sommes mobilisés via les rectorats qui ont reçu des instructions, les chefs d'établissement également, dans le cadre d'un plan canicule, qui sont des principes de bon sens : aération des salles de cours, distribution d'eau pour les élèves et les personnels et, autant que possible, des élèves placés dans des salles ou en tout cas dans des lieux ombragés", a indiqué Pap Ndiaye.

Selon lui, "normalement, ces dispositions devraient permettre de passer la semaine dans les meilleures conditions, mais nous sommes très attentifs, via les rectorats, à la situation".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On est prêt", assure la SNCF

Les caténaires et les rails craignent les fortes chaleurs, d'autant qu'ils accumulent la chaleur. Si la température extérieure est de 37°C, celle d'un rail peut dépasser les 55°C et même atteindre 70°C. Or, la dilatation de l'acier risque de déformer la voie. Et sur les lignes électrifiées, les câbles d'alimentation des trains ont la fâcheuse manie de se détendre sous l'effet de la chaleur, avec le risque de toucher le toit du train, ce qui provoquerait un arc électrique et pourrait arracher la caténaire.

"On est déjà prêt, rassure un porte-parole la SNCF. On suit un processus qui est ultra bien coordonné, tant au niveau du réseau que des gares et du matériel roulant (...) En fonction des relevés de Météo-France et de la température qui pourrait être atteinte dans la journée, chaque territoire déclenche un pallier différent du dispositif fortes chaleurs", ajoute-t-il. Le Sud-Ouest est déjà en alerte.

Pendant l'été, les agents chargés de la maintenance des voies et des caténaires multiplient les tournées de surveillance à pied, explique-t-on à la SNCF. Ils interviennent essentiellement au moment de la journée où les températures sont les plus élevées. Pour compléter le dispositif, SNCF Réseau utilise depuis l'an dernier un nouvel outil de prédiction de la température des rails. En cas de risque avéré, la SNCF préfère ralentir ses trains, particulièrement les TGV.

Le BTP se prépare

A chaque vague de chaleur, les salariés du BTP sont particulièrement mis à l'épreuve. En Occitanie, sur les chantiers de travaux publics, les entreprises ont d'ores et déjà mis en oeuvre des mesures spéciales : le bitume est coulé le matin plutôt que l'après-midi, les horaires sont aménagés, les pauses plus fréquentes, des bouteilles d'eau sont mises à disposition des ouvriers, invités à humidifier leurs vêtements, détaille Julien Blanc-Galera, de la Fédération régionale des travaux publics.

Dans une instruction diffusée le 31 mai 2022, la Direction générale du Travail (DGT) a demandé "aux services de l'inspection du travail de prévoir des contrôles d'entreprises ciblés sur les secteurs d'activité les plus concernés par les risques liés à la canicule".

Les pompiers craignent le pire

Cette vague de chaleur intervient après un printemps particulièrement chaud et sec qui a provoqué sur une grande partie de l'Hexagone une sécheresse des sols. Des conditions propices aux incendies.

Le porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France Eric Brocardi a mis en garde ce mardi sur franceinfo contre un "été de tous les dangers". Il dénombre "plus de 600 départs de feux de forêt" sur la région Sud-Méditerranée depuis le début de l'année, et un phénomène qui gagne toute la France. "Aujourd'hui c'est tout le territoire hexagonal qui peut prendre feu à tout moment", avertit Eric Brocardi, avec des feux recensés jusqu'en Seine-Maritime et en Bretagne.

Pour les particuliers, "il y a des règles, des mesures à respecter, des actes de prévention à effectuer", rappelle-t-il, comme débroussailler ou ne pas jeter de mégot "bêtement par la fenêtre" de son véhicule. "On le dit, on le répète, attention quand on se promène en forêt, quand on allume un simple barbecue chez soi, ça peut embraser toute une forêt", conclut le commandant.