Vague de chaleur : le ministère de l'Education transmet des recommandations pour les épreuves du bac

Les épreuves écrites débutent ce mardi pour les candidats du baccalauréat professionnel, au même moment qu'une vague de chaleur qui va durer toute la semaine. Météo France prévoit des températures de 35 à 38°C et des pointes à 40°C localement. Pour permettre aux candidats de passer leurs épreuves dans de bonnes conditions, le ministère de l'Education fait savoir ce lundi que "des recommandations spécifiques à destination des directeurs d’école et chefs d’établissement ont été transmises".

"Une vigilance particulière sera apportée à la santé des élèves, notamment des plus jeunes, des plus fragiles et de ceux qui passeront les épreuves du baccalauréat", précise un communiqué, assurant que "les chefs de centres d’examen veilleront à bien faire respecter les consignes en cas d’épisode de forte chaleur, tout en assurant le bon déroulement des épreuves". Il est notamment demandé de "s'assurer que les candidats ont à disposition de l'eau potable et/ou leur permettre de sortir de la salle pour se désaltérer".

Le ministère demande aux chefs d'établissement "d'identifier les locaux les plus exposés et d'adapter l’organisation et l’utilisation des espaces en fonction de l'exposition afin d'accueillir les élèves dans des espaces préservés de la chaleur". Le ministère de l'Education nationale rappelle également "l’importance d’être attentif aux signes d’un coup de chaleur : grande faiblesse, fatigue, étourdissements, vertiges, nausées, crampes, température, maux de tête" et d'appeler alors rapidement "les secours médicalisés".