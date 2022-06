Vague de chaleur : les producteurs de céréales craignent de fortes pertes sur leurs cultures

Les fortes chaleurs combinées à la sècheresse vont faire souffrir les céréales. Selon Philippe Heusele, secrétaire général de l’AGPB, l'Association Générale des Producteurs de Blé et autres céréales, les pertes de rendement vont s'aggraver. "On peut imaginer des pertes de l'ordre de 10 à 15%" sur les cultures en France, explique-t-il ce mercredi sur franceinfo.

Des épis qui se remplissent moins

"Nos cultures en sont au stade de remplissage des grains, explique cet agriculteur de Seine-et-Marne, les plants sont littéralement en train de les constituer et lorsqu'il y a des fortes chaleurs, qui plus est sur des sols desséchés, le remplissage se fait mal". Très concrètement, d'après Philippe Heusele, "au lieu d'avoir par exemple sur un épi de blé, 50 grains d'un poids normal, on va peut être en avoir 40 et des grains plus chétifs".

Une situation aggravée avec la sécheresse. "Plus le sol est humide, plus le plant résiste", explique t-il. Sur un sol très sec en revanche, "les pertes peuvent être de l'ordre de 30% sur un rendement final". "Sur un hectare de culture, qui lors d'une année normale produit 7,5 tonnes, ou va descendre à 6,5 tonnes voire moins". Début mai, le ministère de l'Agriculture pointait déjà les difficultés qu'allaient rencontrer les producteurs de blé et d'orge notamment avec la sécheresse.

Peu de conséquences pour les consommateurs Français

Mais selon le professionnel, les conséquences sur le consommateur français seront moindres. "C'est surtout nos clients à l'exportation qui vont souffrir de ce manque de production car la France est un gros fournisseur des pays au sud de la Méditerranée", explique Philippe Heusele. "La guerre en Ukraine dans ce contexte, n'arrange pas les choses", ajoute t-il. "Pour le consommateur en revanche, il y aura assez peu de conséquences finalement car on a la chance en France d'avoir une production suffisante, même en ces années compliquées".