Vague de chaleur : les températures en hausse, une nouvelle canicule est "probable" la semaine prochaine

Deux départements, le Gard et le Vaucluse, sont toujours en vigilance orange canicule ce dimanche et les températures grimpent à nouveau sur la moitié sud du pays. La hausse va se poursuivre et se généraliser à l'ensemble du pays prévient Météo France qui prévoit 34 à 37°C dans le Sud autour de Nîmes (Gard) et 30 à 33°C en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire, lundi 8 août. Le mercure avoisinera les 30°C dans les régions situées plus au nord. C'est près de la Manche qu'il fera le plus frais avec 23 à 27°C.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Probable canicule en deuxième partie de semaine

Dès mardi, le thermomètre grimpera jusqu'à 39°C dans le Sud-Ouest, 36°C dans une large moitié sud, et 33°C du sud de la Bretagne à la frontière belge. Seuls le Nord, le Cotentin et la Bretagne échapperont aux fortes températures qui resteront sous la barre des 30°C.

Un nouvel épisode de canicule est "probable" en deuxième partie de semaine estime Météo France qui prévoit des températures très élevées jusqu'au dimanche 14 août. Ces nouvelles fortes chaleurs devraient continuer à aggraver la sécheresse, déjà historique, des sols.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les organismes aussi sont éprouvés par les nombreux épisodes de canicule. Invité de franceinfo samedi, le secrétaire national du Secours populaire, Jean Stellitano, a appelé à "développer des lieux de répits pour les sans-domicile".