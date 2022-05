Vague de chaleur : plusieurs records en Ardèche et dans la Drôme

Presque 35 degrés à l'ombre pour un 18 mai ! C'est à Grospierres qu'il fait le plus chaud ce mercredi après-midi : 34 degrés 8 enregistrés par Météo France mais ce n'est pas un record pour le village du Sud-Ardèche où la température avait atteint 35 degrés 4 en mai 2009.

C'est ailleurs que se trouvent les records pour cette journée la plus chaude de la semaine en Drôme et en Ardèche. Record de chaleur pour un mois de mai à Aubenas avec 33 degrés 6 et à Vinsobres avec 33 degrés 5. On s'approche des seuils de déclenchement de canicule, ce qui est particulièrement remarquable pour un mois de mai. Car la douceur a été aussi particulièrement marquée au petit matin. Record battu pour Saint-Christophe-et-Le-Laris dans le Nord-Drôme où les températures minimales ne sont pas descendues au-dessous de 18 degrés 6. Là le précédent record datait de 2001.