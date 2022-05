Vague de chaleur sur le midi toulousain : "Du jamais vu depuis 1992", selon Météo France

Ca chauffe en Occitanie. Près de 32 degrés ont été enregistrés ce mardi à la station météo de Toulouse-Blagnac. Les températures ne cessent de grimper dans la région. Une vague de chaleur qui va rester en place encore plusieurs jours. Des records pourraient même être battus pour un mois de mai.

Pour Jean-Michel Vayssettes, prévisionniste à Météo France, "cette vague de chaleur va perdurer encore plusieurs jours. Ce mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine avec des températures qui vont, pratiquement partout autour de Toulouse, atteindre les 33 degrés. Jeudi, nous aurons droit à une petite baisse des températures, mais on restera toujours sur des valeurs très hautes par rapport aux normales de saison. Et pour la journée de vendredi, les valeurs repartiront à la hausse avec probablement 33 ou 34 degrés à Albi, à Toulouse et dans beaucoup d’autres villes et villages. Cahors va peut-être flirter avec les 35 degrés."

Jean-Michel Vayssettes explique les causes de cette chaleur soudaine : _"_L'anticyclone des Açores est venu se positionner très en avance : de la chaleur et de l'air chaud remontent de la péninsule ibérique et du Maghreb. Et comme cet air chaud a une trajectoire qui passe sur des continents qui sont déjà chauds, il ne se refroidit pas : quand il arrive chez nous, il est d'autant plus chaud. D'habitude, cet anticyclone arrive plutôt chez nous au mois de juin."

Le prévisionniste évoque des températures "exceptionnelles" pour un mois de mai : "Pour retrouver un épisode avec autant de jours chauds successifs, il faut remonter 30 ans en arrière. C'est du jamais vu depuis 1992. Si on fait une moyenne des températures sur cinq six jours, on devrait en théorie se situer aux alentours de 21 degrés. Mais là, on sera très certainement au-dessus de 30. C’est 9 à 10 degrés de plus que les valeurs qu'on devrait observer à cette saison."

Gaétan Heymes, un autre prévisionniste de Météo France estime que des températures inédites pourraient être atteintes en France en ce mois de mai :

Une baisse des températures attendue mardi prochain

Ce week end, les températures vont légèrement baisser, mais il fera tout de même beau et chaud. Il faudra attendre mardi prochain pour retrouver des valeurs plus respirables, aux alentours de 25 degrés, dans l'agglomération toulousaine.