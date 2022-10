Vague de chaleur : un mois d'octobre exceptionnel en Indre-et-Loire

Alors que l'on craignait d'avoir froid cet automne, c'est une autre inquiétude qui est tombée sur nous ces dernières semaines, celle de cette chaleur quasiment estivale ! Ce mois d'octobre 2022 est bien le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945. Météo France parle d'une température moyenne qui a été voisine, voire supérieure, à 17 degrés, soit trois à quatre degrés au-dessus de la normale en France.

Tout le département a été touché par cette vague de chaleur

Une situation exceptionnelle, une anomalie climatique, que l'on retrouve aussi évidemment en Indre-et-Loire. Avec exactement 3,7 degrés au-dessus des normales de saison à Tours, c'est énorme. Ce pic a été enregistré jeudi dernier, où il a fait 25,7 degrés précisément, un record. Une chaleur exceptionnelle qui s'est retrouvée dans tout le département. Ce 27 octobre toujours, il a fait 26,5 à Lignières de Touraine, 26,2 à Neuvy-le-Roi ou encore 25 à Amboise. Des températures dignes du cœur de l'été.

Le prévisionniste de l'association Météo Centre, une association qui regroupe 130 adhérents et qui dispose de 70 stations météo à travers toute la région Centre-Val de Loire, l'admet. De tels épisodes de douceur tardive se sont déjà produits par le passé, en 89, 95, 2001, 2005 ou encore 2014, mais à chaque fois, ça n'avait pas duré plus de deux ou trois jours. Là on parle d'une vague de deux semaines.

Encore une preuve du réchauffement climatique

Et il est bien là le marqueur du réchauffement climatique, la preuve d'un climat déréglé pour ce prévisionniste, Florentin Cayrouse. Les vagues de chaleur seront désormais plus longues, plus intenses et plus tardives. Les étés ne seront plus comme avant non plus. Il faut s'attendre à ce qu'ils s'étalent d'avril à octobre, et non plus de juin à début septembre.

Selon l'association Météo Centre, les températures devraient enfin baisser dans les prochains jours, surtout en fin de semaine où on devrait quasiment retrouver des moyennes de saison.