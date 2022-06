Vague de chaleur : une vingtaine de départements touchés par un épisode de pollution de l'air

Une vingtaine de départements de quatre régions françaises sont touchés par un épisode de pollution de l'air dès ce jeudi, recense franceinfo. Un épisode favorisé par le temps ensoleillé et les fortes chaleurs. Les antennes régionales d'Atmo, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air, indiquent dans des communiqués que les niveaux d'ozone dépassent le seuil d'information et de recommandation.

Les départements concernés sont : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, Meurthe-et-Moselle, Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et la vallée du Rhône en Drôme. En Ile-de-France, (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), l'épisode est prévu vendredi.

Abaissement de la vitesse

Les préfectures du Vaucluse, et des Bouches-du-Rhône ont pris des mesures pour préserver la qualité de l'air. Les vitesses maximales à partir de 90 km/h seront abaissées de 20km/h. Les travaux d'entretien sont également suspendus : il est interdit de passer la tondeuse, de brûler des déchets, d'utiliser du white spirit ou de la peinture. Ces préfectures conseillent également dans leurs arrêtés de limiter au maximum l'usage de la voiture, de limiter les activités physiques et sportives intenses à l'extérieur. Il est recommandé aussi aux personnes vulnérables de privilégier "les sorties les plus brèves, celles qui demandent le moins d'efforts et d'éviter de sortir dans l'après-midi".

Le préfet de police de Paris lui à demandé aux usagers de la route de réduire de 10km/h la vitesse maximale de leurs véhicules vendredi en Ile-de-France. Le préfet de police demande également de "différer si possible, les déplacements routiers en Ile-de-France", de "privilégier le covoiturage, les réseaux de transport en commun et les modes actifs de déplacement (marche, vélo...)" ou encore aux entreprises d'adapter les "déplacements domicile-travail (plan de mobilité, télétravail, adaptation des horaires, etc.)".