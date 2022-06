Vague de chaleur : vers de nouveaux records de températures dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Selon les prévisions de Météo France, le record de chaleur de 1947 à cette même période pourrait être battu samedi 18 juin à Lille, et celui de 2011 dans le Valenciennois, l'Avesnois et le Cambrésis. La vitesse est limitée sur les routes du Nord comme du Pas-de-Calais.

Attention aux personnes fragiles, les plus jeunes et les plus âgés lors de ces deux jours de fortes chaleurs.

Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune canicule. Si vous aviez déjà chaud ce jeudi, le mercure va continuer à grimper pour vendredi et samedi. A Lille, le record de chaleur de 34,8 degrés au mois de juin, atteint en 1947, est en passe d'être battu samedi avec 36 degrés selon les prévisions de Météo France. Il fera jusqu'à 38 degrés dans le Valenciennois, l'Avesnois et le Cambrésis. Le dernier record remonte à 2011 avec 35 degrés à cette période.

Quelles sont les mesures en vigueur dans le Nord-Pas-de-Calais ?

Dans cette zone, le thermomètre va monter de plus de dix degrés en seulement deux jours. Alors les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris des mesures ce jeudi soir. S'il n'est pas utile pour le moment de vérifier son numéro de vignette Crit'air, on lève le pied sur les routes. On ne dépasse pas les 110 km/h sur les autoroutes à 130 km/h, maximum 90 km/h sur les portions limitées à 110 km/h. Pour les camions de plus de trois tonnes et demi, il est interdit de dépasser les 80 kilomètres heures. Dans l'industrie, il n'y a pas d'interdiction mais un appel à reporter les travaux de maintenance et les dégazages d'installation.

Pour trouver un peu de fraîcheur ce week-end, vous pouvez prendre la direction de la côte mais pas n'importe laquelle : celle du Nord où les températures resteront supportables avec 25 degrés, contre une trentaine de degrés dans le Pas-de-Calais.