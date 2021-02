Vague de froid : comment calcule-t-on les températures ressenties ?

La partie nord de la France est actuellement touchée par une importante vague de froid. Les températures allant jusqu'à - 11 degrés ont été relevées localement mais elles sont descendues jusqu'à - 18 degrés en "ressenti". Quelle est la différence ? Et comment calcule-t-on la température ressentie ? Explications.

Les températures minimales prévues et ressenties mercredi 10 février et jeudi matin 11 par Météo France © Visactu

Température sous abri

Les prévisions de Météo France ou les températures relevées sont généralement exprimés en "températures sous abri". Comme son nom l'indique, la mesure de la température de l'air est effectuée par un thermomètre ou une sonde placé à 1,5m du sol dans un abri ajouré. Notamment pour protéger l'instrument de mesure du soleil ou de la pluie.

Refroidissement du vent

Mais il est rare que les êtres humains se retrouvent toute la journée dans les mêmes conditions que les sondes de Météo France. Nous circulons dans les rues, sur une place ouverte aux quatre vents ou sur un chemin dégagé. Notre corps est donc soumis à différents paramètres qui peuvent modifier la perception physiologique de la température. Qu'il y ait du vent, de la pluie, de l'ensoleillement, etc.

La sensation de froid sera donc plus vive en présence de vent que par temps calme. C'est ce que Météo France appelle, le refroidissement éolien. En cas d'absence de vent, une mince couche d'air, réchauffée par notre organisme et humidifiée par évaporation de l'eau, se crée à la surface de notre peau. Mais lorsque le vent souffle, cette couche protectrice est continuellement balayée. Notre peau se retrouve alors au contact d'un air à la fois plus froid et plus sec, sans cesse renouvelé.

La peau s'assèche en réchauffant la couche d'air avec laquelle elle est en contact pour rétablir cet équilibre, causant le refroidissement de l'organisme. Pour quantifier ce refroidissement, Météo France parle alors de température ressentie.

A l'inverse, en cas de canicule, le chaud sera ressenti de façon plus intense en cas d'absence de vent ou de taux d'humidité important.

Température ressentie

Les météorologues utilisent une méthode mathématique pour calculer la température ressentie. La température de l'air sous abri et la vitesse du vent sont prises en compte pour obtenir la donnée. L'information est très utile dans les régions du monde au climat rigoureux, comme le Canada ou le nord des Etats-Unis. La température ressentie permet de prendre des mesures préventives contre les dangers du froid (gelures, hypothermies, etc.).

Le calcul de la température ressentie © Visactu

Exemple : une température de l'air de -10 degrés combinée avec un vent de 30 km/h donnera une température ressentie de -20. Ce qui signifie que la sensation sur notre peau sera équivalent d'une température éprouvée à -20 lors d'une journée sans vent.