Vague de froid dans le Nord et le Pas-de-Calais : le point sur les perturbations

Suspension des transports scolaires, limitations de vitesse... Les chutes de neiges attendues ce vendredi 1er avril dans le Nord et le Pas-de-Calais, placés en vigilance orange par Météo France, vont largement perturber les déplacements dans la région. On fait le point.

Les premiers flocons ont déjà commencé à tomber, ce jeudi 31 mars au soir. Les départements du Nord et du Pas-de-Calais passent en vigilance orange à la neige et au verglas dès minuit et jusqu'à 14 heures, vendredi 1 avril. On attend des cumuls de 3 à 5 cm de neige, localement jusqu'au 10 cm notamment dans le Boulonnais.

La préfecture recommande d'éviter les déplacements qui ne sont pas indispensables, de respecter les déviations mises en place, et de faciliter le passage des engins de dégagement des routes. De nombreuses perturbations sont à prévoir sur le réseau routier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vitesse abaissée de 20 km/h sur les routes

Dans nos deux départements, de minuit jusqu'à 14h, la vitesse est temporairement limitée pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes à 110 km/h sur les portions d'autoroute normalement limitées à 130 km/h. Elle est limitée à 90 km/h sur les portions d'autoroute et de routes nationales normalement limitée à 110 km/h.

Pour les camions de plus de 3,5 tonnes, les manœuvres de dépassement sont interdites et la vitesse maximale autorisée est réduite à 80 km/h. Des mesures ponctuelles d'interdiction de poids lourds pourront être prises sur certains axes.

La circulation des transports exceptionnels est interdite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Transports en communs et bus scolaires perturbés

Dans le Pas-de-Calais, le préfet a décidé de suspendre le trafic de transport scolaire sur l'ensemble du département, jusqu'à 14h.

Les transports interurbains par autocars, organisés par la région Hauts-de-France, sont suspendus sur l'ensemble du Pas-de-Calais et sur deux secteurs dans le Nord : le réseau Arc-en-ciel 1 (Flandres) et le secteur Arc-en-Ciel 2 (Pévèle). Le réseau interurbain d'Artis, dans l'Arrageois, est également à l'arrêt.

Dans la métropole lilloise, le réseau Ilévia annonce avoir mis en place des actions de prévention dès ce jeudi soir. Pendant la nuit, les pistes des voies aériennes seront maintenues "hors gel" grâce à un système de chauffage. Des rames circuleront à vide pour éviter la tenue de neige et de verglas. La même chose est prévue sur le réseau Transvilles, dans le Valenciennois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À ce stade, la SNCF n'a pas annoncé de modification de la circulation de ses trains.