Vague de froid en Mayenne : les chauffeurs routiers résistent

La neige est tombée ce mercredi dans le Nord-Mayenne. Près d'un centimètre dans le secteur de Pré-en-Pail, et beaucoup de verglas dans le reste du département. Le matin, les températures sont comprises entre 0 et -2°C d'après Météo France.

Les poids lourds doivent baisser leur vitesse de 20 km/h sur la route nationale 12, la route nationale 162 et l'Autoroute A81. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la vague de froid ne les impacte pas trop pour le moment.

Sur l'aire de la Paplonnière, William, chauffeur routier espagnol profite d'une pause, emmitouflé dans une grosse polaire. Le froid il le combat tous les jours. Mais ce professionnel ne se plaint pas. "On a une chambre indépendante qui maintient la température à 26, 27, voire 28 degrés. Le plus dur quand les températures chutent, c'est de décharger ou de charger le camion. Là, c'est un peu désagréable" explique-t-il.

Bien mieux qu'en été

Cédric, transporteur de produits laitiers entre la Normandie et la Mayenne préfère même son métier en ce moment plutôt qu'en été. "Le froid ne m'empêche pas de bien dormir. A contrario, l'été est beaucoup plus gênant à gérer par rapport aux phénomènes de chaleur où on a du mal à trouver la bonne solution" raconte ce jeune chauffeur.

Didier lui arrive de l'est de la France. Un gros radiateur est installé à l'avant de son camion. Le quinquagénaire ne craint pas le froid qui s'installe chez nous jusqu'à la fin de la semaine. "C'est par le moteur au niveau du gazoil, il y a une pompe, et puis ça chauffe comme à la maison".

Le plus contraignant en fait pour ces chauffeurs c'est en cas de chute de neige. Leurs entreprises les obligent à ne pas conduire. L'attente peut donc être longue.