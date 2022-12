Vague de froid en Moselle : il a fait jusqu'à -19°C à Buhl-Lorraine, ce samedi matin

Le thermomètre reste dans les négatives au petit matin en Moselle. Il faut dire que la nuit de vendredi a été glaciale dans le département, avec un nouveau record battu à Buhl-Lorraine. -19,5°C ont été relevés par l'association MeteoLor cette nuit, alors que la veille, il avait déjà fait jusqu'à -15°C, température la plus basse sous abris jusque-là mesurée dans la commune par Météo France.

La Lorraine toujours en vigilance jaune

Des températures bien inférieures à -10 degrés ont aussi été relevées ailleurs en Moselle et dans le Pays-Haut. -10°C à Metz et Forbach, -12°C à Jarny et Sarrebourg... Des gelées plus fortes que prévues par Météo France, puisque le service météorologique prévoyait -9°C à Sarrebourg, -7°C à Metz ou -8°C à Nancy, où il a fait -13°C ce samedi matin.

Le thermomètre devrait rester en dessous de zéro degrés partout en Moselle ce samedi. La Lorraine reste en vigilance jaune neige-verglas.

De nouvelles gelées avant le redoux

Selon Keraunos, l'observatoire français des orages et tornades, ce pic de froid devrait se faire sentir encore la nuit prochaine, jusqu'à dimanche matin. L'organisme prévoit jusqu'à -20°C, localement, en Lorraine.

Il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir de nouveau des températures positives. Jusqu'à 10 degrés sont attendus l'après-midi de mardi notamment.