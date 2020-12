Les premières neiges sont tombées en Midi-Pyrénées

Le grand froid est de retour dans la région pour cette première semaine du mois de décembre : les températures flirtent avec les valeurs négatives, et à la faveur d'un temps couvert, la neige est tombée par endroits à basse altitude.

L'hiver fait son grand retour, pile à l'heure pour décembre. Pour le premier jour du mois, des habitants de Haute-Garonne, du Tarn ou encore de l'Ariège se sont réveillés ce mercredi 2 décembre avec un paysage recouvert d'un manteau de neige. Les flocons sont tombés même à basse altitude, à la faveur de températures négatives et d'un temps couvert.

La neige est tombée dans le sud de l'Ariège, mais aussi dans le Tarn autour des Monts d'Alban, des Monts de Lacaune, et de la Montagne Noire.

Outre les beaux paysages blancs, l'autre conséquence de la neige ce sont les conditions de circulation qui changent dans certains secteurs, notamment à la frontière entre la France, l'Espagne et l'Andorre. Sur la RN20, entre Pas de la Case et L'Hospitalet-prés-l'Andorre, la neige a recouvert la route, et les équipements spéciaux pour les véhicules sont obligatoires.

En remontant le long de la RN20 après L'Hospitalet-prés-l'Andorre, les équipements ne sont plus obligatoires mais les pneus hiver sont fortement conseillés, et la vigilance est de mise