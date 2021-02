Vague de froid : jusqu'à -15 degrés attendus localement à Belfort

Après les chutes de neige, une vague de froid va toucher le Nord Franche-Comté à partir de ce jeudi matin et jusqu'à la fin de semaine. Météo France annonce jusqu'à -15 degrés localement et pas de dégel l'après-midi.

Le Territoire de Belfort et la Haute-Saône placés en vigilance orange grand froid pour les prochaines heures. Après les chutes de neige, Météo France annonce une chute assez vertigineuse des températures à partir de ce jeudi matin sur le Nord Franche-Comté, avec des valeurs allant de -10 à -15 degrés localement ce jeudi matin dans le Territoire de Belfort.

"Ce ne sont pas des valeurs généralisées, ce sont des valeurs qui pourront être localement observées dans le Territoire de Belfort, notamment à cause des éclaircies et de la neige qui est présente au sol, puisque la combinaison de ces deux facteurs fait fortement baisser la température", explique Alexandre Martel, prévisionniste pour Météo France à Strasbourg.

"Lorsqu'il y a des trouées nocturnes, le rayonnement du sol fait que la température diminue plus fortement sur les surfaces enneigées en l'absence de nuages".

-20 degrés en Allemagne

"On a un fort contraste de températures entre le Nord et le Sud de la France, cela s'explique par une descente d'air froid polaire, qui est actuellement présente sur l'Europe de l'Est, en Allemagne les températures sont descendues ce mercredi matin jusqu'à -20 degrés".

"On n'atteindra pas des valeurs aussi basses que nos voisins allemands et suisses, étant à la frontière entre ces températures très basses, et les températures un peu plus douces, océaniques, on obtient cette petite vague de froid qui va durer quelques jours".

Cette vague de froid devrait durer jusqu'à la fin du week-end. Il ne devrait pas y avoir de dégel jeudi, vendredi et samedi : le matin les températures seront sous les -10 degrés localement, et l'après-midi elles devraient être comprises entre 0 et -3 degrés.

Ce mercredi soir, la perturbation neigeuse était en train de quitter la région vers la Suisse, occasionnant quelques chutes de neige sur le Doubs, le Territoire de Belfort et le Haut-Jura. On devrait avoir un temps sec dès ce jeudi, jusqu'en fin de semaine.