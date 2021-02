Vague de froid : pas de transports scolaires régionaux en direction de Châteaubriant ce mercredi 10 février

Face au risque de neige et de verglas, les transports scolaires du réseau régional ALÉOP sont suspendus ce mercredi 10 février à destination de Châteaubriant en Loire-Atlantique.

Il n'y aura pas de transports scolaires régionaux ce mercredi 10 février à destination du secteur de Châteaubriant. Le réseau ALÉOP suspend ses lignes face au risque de neige et de verglas. En revanche, les bus scolaires de la région circuleront bien dans le reste de la Loire-Atlantique et la Vendée. En revanche si vous circulez en voiture la prudence reste de mise puisque les températures sont fraîches et que le risque de verglas est tout de même bien présent.