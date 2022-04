Vague de gel : dans l'Hérault "il y aura des dégâts, c'est sûr", affirme un agroclimatologue

L'Hérault sera-t-il épargné par le gel ? Nos agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs feront ce lundi matin le bilan de la vague de froid attendue dans la nuit de dimanche à lundi. Jusque-là, notre département n'a pas été trop touché par ce phénomène qui a durement frappé la vallée de la Garonne, les Charentes, la Dordogne, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. À Montpellier, la société ITK travaille sur la modélisation des effets du climat sur l'agriculture et publie des cartes des risques pour les exploitations. "Il y aura des dégâts, c'est sûr", prévient Serge Zaka, l'un de ses agroclimatologues.

Deux scénarios possibles

"Il y a deux scénarios", estime Serge Zaka. "On a un scénario optimiste où le vent continue à souffler dans la vallée du Rhône et sur les plaines de l'Hérault". Dans ce cas, on pourrait descendre en-dessous de 0°C à certains endroits du département, comme le nord du Pic Saint-Loup ou le nord de Béziers. "On aurait des pertes de rendement de 5 à 20%", si ce scénario se confirme.

Le scénario pessimiste est celui où le vent se calme, "là, on pourrait avoir des températures jusqu'à -3°C ou -4°C dans l'arrière-pays méditerranéen et l'on approcherait les -1°C à 0°C dans la partie moyenne du département", détaille Serge Zaka. Le docteur en agroclimatologie redoute dans ce cas des pertes de rendement "jusqu'à plus de 50%" dans certaines exploitations agricoles.