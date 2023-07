Valse nuages-soleil, une météo à deux temps en juillet en Bretagne

Un mois de juillet 2023, entre nuages et soleil, qui se termine côté nuages

Les mois de juillet en Bretagne se suivent et ne se ressemblent pas. Si juillet 2022 a été celui de tous les records de températures , juillet 2023 ne restera pas dans les annales. Très classique au début, il se termine sur une météo quasi automnale.

Les 20 premiers jours de juillet ont été dans la norme météo , avec des températures de saison, quelques belles journées ensoleillées, même si beaucoup ont été contrariées par un petit vent qui empêchait de profiter pleinement de la plage. Preuve que 2023 n’a rien à voir avec 2022, le mercure n’a dépassé qu’une seule fois la barre des 30 degrés à Rennes, (31° le 7 juillet). Un an plus tôt (le 18 juillet), on battait le record absolu en Bretagne , avec 41.6°C à Bléruais (Ille-et-Vilaine).

Si la première partie du mois de juillet a été dans la norme, la deuxième partie est clairement digne d'une fin septembre - début octobre, avec des passages pluvieux réguliers et des températures sous les normales de saison. Le 23 juillet a même la journée la plus pluvieuse, depuis le 30... décembre (2022). Il est par exemple tombé 41,2 mm à Sarzeau (Morbihan). Un record sur 24h pour un mois de juillet.

L'an dernier, la Bretagne bénéficiait d'un anticyclone centré sur les britanniques, qui provoquait un effet "dôme de chaleur". Cette année, notre région souffre d'une dépression basée entre l'Islande et l'Irlande, qui va petit à petit glisser vers la Scandinavie. D'où une petite amélioration en fin de semaine, du 3 au 6 août. Mais une nouvelle dépression est prévue et pourrait contrarier la météo bretonne jusqu'à la mi-août.

Cette météo ne doit pas nous faire oublier que le monde vient de connaître le mois de juillet le plus chaud de toute l'histoire.