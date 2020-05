Vendée : de violents orages la nuit dernière, 150 interventions des pompiers

A partir de 22 heures samedi soir et jusqu'au milieu de la nuit, de violents orages ont balayé le sud de la Vendée, entraînant de fortes pluies et parfois de la grêle. Les pompiers sont intervenus à 150 reprises essentiellement pour des maisons et des sous-sols inondés. A Longeville, les pompiers on effectué 59 interventions, 31 à la Tranche-sur-Mer et 17 à Aizenay. Ce dimanche matin, les secours recevaient encore de nombreux appels car certains habitants se retrouvent les pieds dans l'eau au réveil.

De nombreux sous-sols comme ici à Aizenay ont été inondés © Radio France - Nathan Airelté

Sur son site, Climat-Vendée, qui est animé par des passionnés de météo, mentionne 5 000 éclairs recensés et de fortes pluies entre « 70 et 75 millimètres dans le secteur du Bernard, Longeville-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer ».