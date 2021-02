Vendée : face au risque de crue, les gestionnaires des barrages procèdent à des lâchers d’eau

La Préfecture de Vendée lance un appel à la vigilance à proximité des cours d'eau. Le département est placé en vigilance jaune pour le risque de crue ce lundi soir et dans les jours à venir. Des lâchers d'eau sont en cours, il pourrait y avoir des débordements.

Le département de la Vendée reste placé en vigilance jaune ce lundi soir pour le risque de crue sur les rivières. Le préfet de la Vendée appelle à la vigilance à proximité des cours d’eau.

Le risque de débordement est fort autour de la Sèvre Nantaise, de la Sèvre Niortaise, du Lay et de la Vendée. A cause des précipitations prévues par Météo-France dans la nuit de lundi à mardi ainsi que pour les prochains jours, le préfet de la Vendée demande aux habitant et aux automobilistes de rester vigilants.

D'autant plus que "les gestionnaires des barrages procèdent actuellement à des lâchers d’eau pour anticiper les apports des débits entrants des bassins versants", précise la Préfecture. Localement, des débordements pourraient être observés, les sols étant saturés en eau.