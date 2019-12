Vent en Alsace : des rafales à plus de 130 km/h au Markstein dimanche matin

Alsace, France

Rien à voir avec l'intensité des vents de la veille, mais le vent était de retour dimanche 15 décembre au matin sur les deux départements alsaciens. À 10h, le Bas-Rhin était toujours en vigilance jaune aux vents violents, tandis que le Haut-Rhin était repassé en vert.

Selon Météo Suivi Alsace et Atmo-Risk, le bureau de prévision et de gestion des risques météorologiques en Alsace, des rafales à 136 km/h ont été relevées à l'aube au Markstein, et à 117 km/h au Champ du Feu. En plaine, dans le Bas-Rhin, on relevait des rafales à 85 km/h à Berg, 78 km/h à Strasbourg-Entzheim, 74 km/h à Niederhaslach.

Samedi, le Haut-Rhin a été le plus touché par les vents violents. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois dans le département, pour des chutes d'arbres, de tuiles et de cheminées. Quelques accidents sans gravité sont également survenus.