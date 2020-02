Vent et pluie en Lorraine : des routes partiellement inondées, des arbres au sol

Le vent a soufflé dans la nuit et ce matin du mardi 4 février en Lorraine. Les départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont en vigilance jaune aux crues, la Moselle et la Meuse restent en vigilance orange. Des appels à la prudence sur les routes.

Lorraine, France

Le vent a soufflé ce mardi matin encore, sur les voies , dans les communes, des poubelles, des branches d'arbre jonchent le sol .

Le trafic des trains régionaux TER a été perturbé, notamment le Mulhouse-Paris Est de 5h22 , une heure de retard. Retard également entre Strasbourg et Saales à la frontière Alsace Vosges. La vitesse des trains a été ralentie, par exemple entre Lunéville et Strasbourg.

La pluie, elle, a fait gonfler les cours d'eau. Alerte jaune aux crues ce matin en Meurthe-et-Moselle pour la Vezouze, la Seille et l'Orne. Jaune encore pour les Vosges. La Meuse et la Moselle sont en vigilance orange pluie inondations.

Ce mardi matin, plusieurs départementales sont partiellement inondées en Meurthe-et-Moselle entre Blénod-les-Pont-à-Mousson et Dieulouard. Prudence entre Pierre-la-Treiche et Sexey-aux-Forges. On nous signale encore dans un virage de l'eau sur la route entre Art-sur-Meurthe et Laneuveville-devant-Nancy. Un arbre était signalé sur la route entre Bainville-aux-Miroirs et Corcieux.

Ce lundi, une voiture est tombée dans un fossé dans l'eau dans le secteur de Manonviller, près de Lunéville. Les pompiers appellent à la plus grande prudence. Respecter les interdictions de circuler.

