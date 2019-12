Vent violent : ça a soufflé fort cette nuit en Normandie, jusqu'à 148 km/h relevé par Météo France

Météo France avait prévenu la nuit de vendredi à samedi allait être venteuse. Le vent a soufflé en rafale sur les côtes normandes mais aussi dans les terres. Ainsi, le service de la météorologie a mesuré 112 km/h à Caen et 148 km/h à St-Vaast-la-Hougue dans la Manche.

Caen, France

Les départements de la Manche, du Calvados, de l'Eure et de la Seine-Maritime ont été placée en vigilance orange "vent violent" cette nuit par Météo France. Le service de météorologie avait prévenu que des rafales de vent traverserait la Normandie. Et en effet, ça a soufflé dans la région. On a largement dépassé les 100 km/h. Par exemple, Météo France a relevé 148 km/h à Saint-Vaast-la-Hougue dans la Manche, 127 km/h au Cap de la Hève près du Havre ou encore 112 km/h.

Ce samedi matin, les départements normands sont "repassés" en vigilance météorologique jaune. Il convient simplement d'être attentif notamment si vous pratiquez des activités sensibles liées à la météo.