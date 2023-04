Vent violent : le Pas-de-Calais placé en vigilance orange par Météo France

Prudence ce mercredi dans le Pas-de-Calais, aussi bien sur le littoral que dans l'intérieur des terres : Météo France a placé le département en vigilance orange en raison de fortes rafales de vent attendues dans le sillage de la tempête Noa.

120 km/h en bord de mer

Dans un communiqué, la préfecture écrit ce mercredi matin : "Le département sera concerné par des rafales de vent (orientées dans un premier temps ouest puis sud-ouest), allant de 90 à 110 km/h de manière assez généralisée sur la moitié ouest, pouvant déborder sur le Nord. Sur une frange littoral, les rafales atteindront les 120 km/h au plus fort de l'activité. Plus à l'est, le vent restera tout aussi fort avec des rafales sous averses comprises entre 90 et 110 km/h localisées principalement sous les averses qui pourront prendre un caractère orageux en fin d'après-midi et début de soirée."

Deux autres départements, en Normandie, ont été placés en vigilance orange : la Manche et la Seine-Maritime.