Vent violent : plusieurs milliers de foyers privés d'électricité en Drôme-Ardèche

Beaucoup de drômois et d'ardéchois se réveillent sans électricité. Comme le prévoyait météo-France qui a placé la Drôme et l'Ardèche en vigilance orange jusqu'en début d'après midi vendredi, le vent souffle à plus de 100 km/h par endroit. Les premières difficultés apparaissent avec des coupure de courant. Plusieurs communes sont touchées :

coté Drôme : Upie , Rochefort-Samson, Vaunaveys-la-Rochette, Chatuzange-le Goubet

en Ardèche : Tournon-sur-Rhône, Saint-Agrève, Empurany , Saint-Félicien, Annonay, Saint-Marcel-lès-Annonay , Charnas, Félines.

Enedis qui parlait à 6 heures ce vendredi matin de 9000 foyers privés d'électricité précise que la situation "est très évolutive dans un sens comme dans l'autre". Les équipes sont mobilisées pour rétablir le courant au plus vite. Enedis appelle aussi à la plus grande prudence et à ne pas toucher les lignes qui ont pu tomber au sol.