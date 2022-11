Vents forts en Loire-Atlantique : la circulation pourrait être perturbée sur le pont de Saint-Nazaire

Alors que Météo France annonce de fortes rafales de vent ce mercredi, la circulation pourrait être perturbée sur le pont de Saint-Nazaire, prévient le conseil départemental de Loire-Atlantique qui appelle les automobilistes à la prudence.

"Suivant les prévisions de Météo France, des rafales supérieures à 80km/h sont annoncées sur le littoral et dans les terres la nuit prochaine, et de plus de 100 km/h dans l’après-midi du mercredi 16 novembre__. Des précipitations sont également prévues, souligne le communiqué. Il est donc recommandé de rester prudent sur les routes et de se tenir informé des conditions de circulation en place."

Rappel des différents scénarios sur le pont de Saint-Nazaire

- Vent supérieur ou égal à 50 km/h : Affichage de messages automatiques de prudence sur les panneaux situés de part et d’autre de l’ouvrage.

- Vent supérieur ou égal à 80 km/h : Fermeture de la voie centrale de l’ouvrage et donc interdiction de dépassement. Limitation de la vitesse à 50 km/h. Interdiction de circuler aux deux-roues, aux véhicules tractant une caravane ou une remorque.

- Vent supérieur ou égal à 120 km/h : Fermeture complète de l’ouvrage.