Vents forts : la préfecture maritime appelle à la vigilance sur le littoral manchois

Pêcheurs et promeneurs doivent être très prudents sut le littoral de la Manche. Avis de grands vents et de mer agitée dès ce mardi 9 mars au soir et jusqu'à samedi. Avec des rafales pouvant souffler jusqu'à 90 km/h.