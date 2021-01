Les villes d'Epinal et de Nancy ont chacune décidé, ce jeudi, de fermer leurs parcs et jardins au public pour éviter les accidents dus aux vents forts qui soufflent sur la Lorraine.

Vents forts : Les parcs et jardins fermés à Nancy et à Épinal

Les portes resteront closes ce jeudi 21 janvier. A Nancy , les parcs et jardins sont fermés, "par mesure de sécurité, en raison des fortes rafales de vent", prévient la ville. La Meurthe-et-Moselle et les Vosges sont toujours en vigilance jaune aux vents violents.

Même chose à Épinal où la mairie annonce la fermeture, pour la journée, des espaces publics. Cela concerne les parcs du Mont Carmel, du Cours, l'Arboretum, le parc du Château ainsi que la partie boisée du parc des Vues. La ville redoute des chutes d'arbres et de branches en raison des "sols gorgés d’eau et des récentes sécheresses et canicules qui ont pu avoir des conséquences sur la résistance mécanique des branches de certaines essences d’arbres".