Vents forts sur la Côte d'Opale: appel à la prudence

A partir de ce lundi et jusqu'à jeudi, des vents forts sont attendus sur la façade de la Manche et de la Mer du Nord. Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 102 km/h sur les zones les plus exposées. C'est à partir de jeudi après-midi que l'épisode devrait se terminer au niveau du Gris-Nez.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle donc à la plus grande prudence. Elle rappelle qu'il faut appeler le 196 par téléphone ou canal 16 sur la VHF pour alerter le CROSS de tout problème dont vous pourriez être victime ou témoin.