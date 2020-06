Vents violent : du verre tombe de plusieurs étages dans l’Écusson de Nîmes

Vendredi après-midi, le centre de Nîmes croule sous les feuilles et les branches d'arbres arrachés par les bourrasques : depuis la veille, le département est en alerte orange orages, pluies et inondations, et alerte jaune pour les vents violents. Ces vents ont d'ailleurs causé une frayeur aux passants de la rue d'Aspic : vers 14h30, une plaque de verre chute du troisième étage d'un bâtiment, à quelques centimètres des passants. Selon les témoins, il s'agirait d'un carreau de fenêtre ouverte, décroché par une rafale de vent. Personne n'a été blessé.