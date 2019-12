Vents violents : jusqu'à 10.000 foyers privés d'électricité en Centre Val-de-Loire

Orléans, France

A 8h30 ce vendredi, après les intempéries et les forts vents dans la nuit, 10.000 foyers étaient privés d'électricité en Centre Val-de-Loire, indique Enedis, dont 300 dans le Loiret, 1300 dans le Loir-et-Cher, 1600 dans le Cher, 3100 en Indre-et-Loire, 3700 dans l'Indre.

Un rétablissement de l'életricité dans la journée ?

A la mi-journée, Enedis explique qu'il reste 7.600 foyers privés d'électricité. Dans le Loiret, les communes les plus touchées restent Marcilly-en-Villette, Saint-Sigismond, Tournoisis, Bougy-lez-Neuville. Dans la région, 150 personnes sont mobilisées pour réparer au plus vite les dégâts et rétablir l'électricité, poursuit Enedis qui espère un retour à la normale dans la journée.s