Vents violents : 7.500 foyers encore privés de courant dans la Loire, 1.000 en Haute-Loire

Le gros coup de vent de jeudi soir et de vendredi a donné bien du travail aux agents d'Enedis dans la Loire et la Haute-Loire. 23.000 foyers ont été privés de courant dans la Loire au plus fort de l'événement vendredi matin. À 18 heures vendredi, ils étaient 7.500 encore touchés. En Haute-Loire, 1.000 foyers n'avaient pas encore de courant vendredi soir, contre 6.000 au plus fort de la crise. Le travail va donc se poursuivre ce weekend pour les agents d'Enedis.

Des agents d'autres départements en renfort

Une soixantaine d'agents était mobilisés pour cet épisode venteux dans la Loire. Et des renforts ont été appelés d'autres départements : une cinquantaine à une centaine d'agents. "On ajustera en fonction des besoins", explique le directeur d'Enedis Loire, Augustin Montoussé. D'autant que le vent pourrait à nouveau souffler fort samedi, avec le passage de la tempête Fabien (mais de manière moindre par rapport à jeudi et vendredi).

Si le travail se poursuit pendant le weekend, c'est parce que les agents interviennent à deux niveaux, poursuit le directeur ligérien. "Il y a plusieurs tronçons qui sont concernés; il y a une vingtaine de câbles de départ moyenne tension qui sont répartis un peu dans l'ensemble du territoire, ça c'est le premier point", détaille Augustin Montoussé. Il poursuit : "ensuite nous avons les pannes isolées sur le réseau basse tension, et là évidemment, elles sont beaucoup plus dispersées, et là ça se fait avec souvent beaucoup plus de temps, même si ça paraît plus simple". Il faut en fait pourvoir accéder à ses pannes isolées, et en premier lieu pouvoir les identifier.

D'où la nécessité de contacter Enedis en cas de panne, idem si vous constatez qu'un câble ou un poteau électrique est au sol, au 09.726.750.42.