Vents violents à Nancy : la VEBE fermée

Les fortes rafales de vent qui balaient depuis ce vendredi Nancy et sa région ont poussé la municipalité à fermer ses parcs et jardins ainsi que la VEBE, la Voie Express Banlieue Est (viaduc qui permet le franchissement de la Meurthe entre Nancy, Malzéville et Saint Max).

L'ouvrage devrait rouvrir à la circulation samedi à 6h00.

La préfecture de Meurthe et Moselle a également décidé de placer le département en vigilance jaune pour neige et verglas. Quelques flocons pourraient tomber dans le nord du département, le long de la frontière luxembourgeoise et belge. Les températures de chaussées deviennent alors négatives sur ces secteurs et peuvent provoquer par endroits des phénomènes glissants.