La Provence est balayée par un fort vent d'est avec des rafales jusqu'à 85 km/h par endroits. Météo France classe le Var et les Bouches-du-Rhône en vigilance jaune vents violents, ce dimanche. Plusieurs villes ferment leurs parcs et des événements sont annulés.

Vents violents : des parcs fermés et des annulations en Provence

Le Var et les Bouches-du-Rhône sont classés en vigilance jaune vents violents par Météo France, ce dimanche. Vigilance jaune vagues et submersion aussi dans les Bouches-du-Rhône.

Un fort vent d'Est souffle sur la Provence, ce dimanche. Des rafales jusqu'à 85 km/h sont attendues à Saint-Tropez, 80 km/h dans le pays d'Aix et 75 km/h à Marseille. Le Var et les Bouches-du-Rhône sont classés en vigilance jaune vents violents par Météo France, ce dimanche. Les Bouches-du-Rhône sont également en vigilance jaune vagues et submersion.

Jardins et parcs fermés

La ville de Marseille ferme ses parcs et jardins municipaux ainsi que ses cimetières toute la journée, de manière préventive. À Aix-en-Provence, la mairie annonce également la fermeture de ses parcs.

Sur la Côte bleue, le vent va souffler jusqu'à 70 km/h. En conséquence, à Sausset-les-Pins, les forains ont décidé d'annuler la Fête de la Mer.

Les pompiers mobilisés

Dans les Bouches-du-Rhône, les pompiers sont déjà intervenus six fois, ce dimanche matin, pour des chutes d'objets liées au vent. Dans la journée de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, ils se sont déplacés 27 fois pour des chutes d'objets, souvent des tuiles ou des branches.

Un conseil : rester chez soi

Pour éviter les accidents, plusieurs recommandations du ministère de l'Intérieur :