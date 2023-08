Vents violents : des jardins publics et des parcs, comme le Refuge de l'Arche, ferment leurs portes en Mayenne

La pluie et les rafales de vent amènent plusieurs structures à fermer leurs portes en Mayenne ce mercredi 2 août (photo d'illustration).

La Mayenne est placée en vigilance jaune par Météo France pour vents violents : selon les prévisions, des rafales jusqu'à 80 km/h sont attendus ce mercredi 2 août. Ces intempéries amènent plusieurs structures en Mayenne à fermer leurs portes cet après-midi.

ⓘ Publicité

Le Refuge de l'Arche à Château-Gontier-sur-Mayenne annonce sur son compte Instagram que le centre d'accueil et de sauvetage pour animaux sauvages sera fermé au public ce mercredi après-midi.

À Laval, la mairie a décidé de fermer deux parcs du centre-ville ce mercredi 2 août à cause de la météo pluvieuse et du vent : il s'agit des jardins de l'ancienne Banque de France et du jardin de la Perrine.

Les gérants du wakepark à La Selle-Craonnaise dans le Sud-Mayenne ont également pris la décision de fermer leur structure ce mercredi 2 août à cause des intempéries. Cette activité nautique, proposée sur la base de loisirs de la Rincerie , reprendra ce jeudi 3 août dans l'après-midi.