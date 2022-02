Après le passage de la tempête Eunice, le Nord et le Pas-de-Calais sont encore très exposés aux vents violents. Des rafales à plus de 110 km/h sont attendus ces samedi 19 et dimanche 20 février dans la soirée. Météo France appelle à la vigilance.

Vents violents : des rafales à plus de 100 km/h encore attendues ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le calme après la tempête, ce n'est pas pour tout de suite. Au lendemain du passage de la tempête Eunice et ses rafales exceptionnelles, avec un record à 176 km/h enregistré au Cap Gris Nez, les vents seront toujours violents, ces samedi 19 et dimanche 20 février. Météo France annonce des rafales à plus de 100 km/h en soirée. Le Nord et la Pas-de-Calais sont toujours placés en vigilance jaune.

Deux épisodes violents

"Ce samedi soir, entre 17h et 21h, on attend des rafales entre 90 et 110 km/h aux côtes des Hauts-De-France", détaille Météo France. C'est dimanche soir que l'épisode venteux sera le plus important, avec des rafales jusqu'à 120 km/h dans les terres.

"Le risque de phénomènes tourbillonnaires (front de rafales, tornade) n’est pas écarté", prévient de son côté AgateMétéo, qui assure que nos deux département pourraient repasser en alerte orange dimanche soir.

Inquiétude après Eunice

Ces nouvelles perturbations sont particulièrement inquiétantes, alors que la tempête Eunice a fait de gros dégâts matériels et que des structures et des végétaux ont été fragilisés.

Ce vendredi, plus de 7 000 appels ont été recensés et plus de 3 000 interventions ont été menées par les pompiers. Le bilan humain est de 33 blessés, dont 8 dans un état grave en raison de la chute d'objets, emportés par les vents violents.