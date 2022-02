Vents violents en Alsace : la ville de Strasbourg ferme ses parcs et cimetières

En raison des épisodes de vents violents en Alsace, la ville de Strasbourg a décidé de fermer l'accès aux parcs et cimetières de la commune ce vendredi, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont d'ailleurs été placés en alerte jaune par Météo France.