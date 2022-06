En raison des épisodes de vents violents en Alsace ce dimanche, la ville de Strasbourg a décidé de fermer l'accès aux parcs et cimetières de la commune ce dimanche à partir de 15h30. Météo France a placé le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en vigilance orange aux orages.

Vents violents en Alsace : la ville de Strasbourg ferme ses parcs et cimetières à partir de 15h30

Vous ne pourrez pas accéder aux parcs et aux cimetières de Strasbourg ce dimanche et ce jusqu'à nouvel ordre. En raison des vents violents et des orages, la mairie a décidé de les fermer jusqu'à nouvel ordre.

Les parcs concernés sont : Pourtalès, Orangerie, Contades, Citadelle, Schulmeister et Albert Schweitzer. Les neuf cimetières municipaux sont également fermés jusqu'à nouvel ordre, le temps que les conditions météorologiques s'améliorent.

