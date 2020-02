Vents violents en Sarthe (18H) : peu de dégâts ce dimanche, une dizaine d’interventions pour les pompiers

Sarthe, France

LE POINT A 18H - La situation est "calme", ce dimanche 9 février au soir, en Sarthe, d'après les différents services de secours. Le vent souffle en rafale jusqu'à 70-75 km/h, selon Météo France. Ces intempéries ont tout de même conduit les pompiers à intervenir une "dizaine de fois" depuis 10H pour "des chutes d’arbres et des matériels menaçant de tomber sur la voie publique". A 18H, ce dimanche, aucun blessé n'est à signalé dans le département. Les équipes d'ENEDIS indiquent que ces vents violents n'ont pas endommagé les lignes électriques : tous les foyers sarthois ont du courant.

Les vents vont se renforcer dans la nuit de dimanche à lundi

La Sarthe est placée en vigilance jaune par Météo France pour ces vents violents. C'est l'alerte de niveau deux sur quatre. Les départements voisins de l'Orne et de l'Eure-et-Loir sont, eux, en vigilance orange. Le vent va souffler plus fort, dans la nuit de dimanche à lundi. Météo France prévoit des rafales comprises entre 85 et 95 km/h entre 22H et 1H du matin. Par exemple : 85 km/h à Beaumont, 90 km/h à Sablé, Sillé-le-Guillaume et Vibraye, 95 km/h au Mans, à Loué, à Montfort-le-Génois et au Lude.

Au Mans, les parcs et jardins étaient fermés ce dimanche. D'autres communes de l'agglomération appellent à la vigilance.