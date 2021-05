Vents violents et orages : l'ouest de l'Occitanie en vigilance orange

Parmi les 18 départements placés en vigilance orange, cinq d'Occitanie sont concernés : le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.

Des rafales à 120 km/h

Météo France prévoit des rafales de vent à 120 km/h localement et des risques de grêle. La vigilance orange est valable juqu'à ce lundi matin 6 heures. Au total 18 départements sont concernés dans un grand quart sud-ouest.

"En fin d'après-midi, un système pluvio-orageux plus organisé aborde les départements côtiers. Il génère des orages forts qui progresseront rapidement vers l'est de l'Aquitaine, la Charente, le Gers, les Hautes-Pyrénées, avant d'atteindre le Poitou, l'ouest de l'Occitanie et le Limousin. En parallèle, le vent souffle en rafale sur les Pyrénées avec des valeurs attendues de l'ordre de 100 à 130 km/h sur les crêtes, 80 à 100 km/h en montagne, 70 à 90 km/h loc 100 km/h dans les vallées et sur le piémont. Le vent d'autan souffle également dans son domaine avec des rafales de 80 à 100 km/h du Lauragais au Mont de Lacaune, et sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron, de 60 à 70 km/h dans son domaine élargi (du Limousin au Tarn-et-Garonne), et de 60/80 km/h en région toulousaine", explique Météo France.